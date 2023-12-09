Агутин рассказал о срочной операции

Певец рассказал, что 8 декабря обратился к врачам, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, но исследование выявило у него блуждающий тромб. Агутин сообщил, что ему сделали операцию и он лежит в больнице

Леонид Агутин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Певец и композитор Леонид Агутин перенес срочную операцию после обнаружения у него блуждающего тромба. Об этом музыкант рассказал в своем телеграм-канале.

Агутин сообщил, что 8 декабря приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом, подозревая у себя растяжение.

«Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго», — отметил певец.

Он также прикрепил к публикации свою фотографию из больничной палаты.

Леониду Агутину 55 лет. Он певец и автор песен, имеет звание заслуженного артиста России. В его дискографии более 10 альбомов, среди известных песен: «На сиреневой луне», «Босоногий мальчик», «Две дороги, два пути». Ряд композиций он записал со своей женой — певицей Анжеликой Варум, например, «Все в твоих руках», «Февраль», «Я буду всегда с тобой» и другие. В начале 2023 года пара отметила 25-летие супружеской жизни.