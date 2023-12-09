 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер

Немзеру было 66 лет, у него была онкология. Критик был литературным обозревателем в газетах, около трех десятков лет преподавал в Высшей школе экономики
Андрей Немзер,&nbsp;2000 г.
Андрей Немзер, 2000 г. (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет после перенесенной онкологии, сообщила РБК его жена Яна.

«Да, сегодня ночью в реанимации [скончался]. <…> У него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии», — рассказала она.

Немзер родился 10 июня 1957 года. Он выпускник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1979), кандидат филологических наук (1983). В 1980–1990 годах был заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» и литературным обозревателем «Независимой газеты», газеты «Сегодня» и других изданий.

С 2002 года был преподавателем ВШЭ у студентов-журналистов и филологов. Не раз становился обладателем звания лучшего преподавателя в вузе. Руководил курсовыми, выпускными квалификационными и другими научными работами студентов. До прихода в ВШЭ преподавал в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе).

Среди собственных исследовательских работ Немзера — книги и статьи «Красное колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения» (2010), «При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы» (2013), «Литературное сегодня. О русской прозе 90-х», «Замечательное десятилетие русской литературы», «Дневник читателя. Русская литература в 2003 году» и др.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
литература НИУ ВШЭ

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97) Инвестиции, 08 дек, 16:42 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93) Инвестиции, 08 дек, 16:42
Что такое КРТ и как изменится программа комплексной застройки Недвижимость, 12:43
Автосекретарь, видеонаблюдение и защита: все о новых сервисах МТС РБК и МТС, 12:34
В России появится стандарт дог-френдли для ЖК. Что это значит Недвижимость, 12:31
Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона Стиль, 12:31
Счастливое родительство: как российские производители выручают мам и пап Отрасли, 12:29
Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер Общество, 12:20
Глава Международной ассоциации бокса призвал Баха покинуть МОК Спорт, 12:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 12:11
Расскажите, как вы провели 2023 год. Опрос РБК 12:04
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 11:48
В Париже вынесли приговор подросткам за убийство учителя из-за карикатур Общество, 11:44
Прокуратура Киева начала проверку из-за подтопления в метро Общество, 11:34
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 11:25
В Херсоне сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры Политика, 11:07