Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер

Немзеру было 66 лет, у него была онкология. Критик был литературным обозревателем в газетах, около трех десятков лет преподавал в Высшей школе экономики

Андрей Немзер, 2000 г. (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

Литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет после перенесенной онкологии, сообщила РБК его жена Яна.

«Да, сегодня ночью в реанимации [скончался]. <…> У него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии», — рассказала она.

Немзер родился 10 июня 1957 года. Он выпускник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1979), кандидат филологических наук (1983). В 1980–1990 годах был заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» и литературным обозревателем «Независимой газеты», газеты «Сегодня» и других изданий.

С 2002 года был преподавателем ВШЭ у студентов-журналистов и филологов. Не раз становился обладателем звания лучшего преподавателя в вузе. Руководил курсовыми, выпускными квалификационными и другими научными работами студентов. До прихода в ВШЭ преподавал в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе).

Среди собственных исследовательских работ Немзера — книги и статьи «Красное колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения» (2010), «При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы» (2013), «Литературное сегодня. О русской прозе 90-х», «Замечательное десятилетие русской литературы», «Дневник читателя. Русская литература в 2003 году» и др.