Глава Эрмитажа предложил практику ограниченного доступа к шедеврам

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что к шедеврам мирового искусства, таким как «Мона Лиза», нужно организовать ограниченный доступ — группами. И со временем к такой практике должны прийти все, говорит он

Михаил Пиотровский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью РБК заявил, что, когда толпы туристов стоят перед мировым шедевром, это плохо, он считает, что доступ к шедеврам, например, к таким как «Мона Лиза», нужно ограничить.

«Я считаю, что к таким полотнам нужно пускать группами. Со временем все должны прийти к практике ограниченного доступа, как это организовано с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи в Милане. К раке Александра Невского, например, будет такой ограниченный доступ. Так же должно быть с «Моной Лизой», — заявил он.

Лувр, в котором хранится картина Леонардо, остается лидером по посещаемости среди музеев мира, по данным The Art Newspaper. «Я хочу, чтобы посещение Лувра было моментом удовольствия, особенно для людей, которые открывают для себя музей впервые. А это 60 процентов посетителей», — говорила глава Лувра Лоуренс де Карс. The Art Newspaper отмечал, что еще в прошлом году число посетителей Лувра вернулось к допандемийным показателям.

Пиотровский также говорит о возращении к допандемийному уровню. Он отметил, что «в силу известных обстоятельств» публика изменила свои запросы — меньше ездит на Мальдивы и чаще ходит в Эрмитаж.

«Наш основной комплекс — Зимний дворец — набит под завязку, мы практически вернулись к уровню до пандемии: количество посетителей в 2023 году достигнет 3 млн. Но, например, Главный штаб, ориентирован на специального посетителя, там представлено особое искусство, импрессионизм, постимпрессионизм, Музей Гвардии, Фаберже, там другая музейная атмосфера — вот туда еще люди не совсем привыкли ходить», — говорит глава Эрмитажа.

Пиотровский считает, что нужно смотреть не «сколько пришло» посетителей, а «сколько вы хотите принять». «В пандемию мы ввели сеансы, и именно сеансы определяют, какому количеству людей будет хорошо в Эрмитаже. Мы и сейчас считаем по таким сеансам: система покупок билетов на сайте, как оказалось, очень удобна, чтобы не принимать больше посетителей, чем нам нужно. В день получается порядка 20 тыс. — на самом деле это уже слишком много», — говорит он.

Также Пиотровский отмечает возросшее количество индивидуальных туристов в Эрмитаже, «которые приходят сами, которые смотрят не то, что описано в «условном» журнале «Огонек», а то, что им действительно нравится». Больше, по словам главы Эрмитажа, стало посетителей с детьми и пар, а около 60% посетителей — моложе 35 лет.

Групповых туристов Пиотровский называет «бедой для музея»: «Большая группа шумно передвигается, затыкает проходы, не дает пройти к той или иной картине, потому что ей нужно обязательно стоять. Поэтому мы сейчас в борьбе с нашим экскурсионным бюро и настаиваем на том, чтобы все туристические группы приходили только утром и вечером, когда индивидуальных посетителей меньше». Он считает, что если посетитель приходит с группой, ему красиво рассказывают историю, и ему этого достаточно, а если человек пришел во второй раз, «с ним уже можно работать, показывать ему что-то новое».