Прокуратура начала проверку из-за видео с матерящимся мэром Липецка

Евгения Уваркина использует нецензурную лексику при осмотре городского парка. По ее словам, видео предназначалось для чата рабочей группы и его опубликовал кто-то из сотрудников

Евгения Уваркина (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Прокуратура Липецкой области проведет проверку в связи с публикацией в соцсетях видео, где матерится мэр Липецка Евгения Уваркина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жалобу в прокуратуру подал депутат муниципального совета Олег Хомутинников. По его словам, это административное нарушение, а Уваркину «следует, как минимум, оштрафовать» (цитата по изданию Gorod 48).

В прокуратуре РБК подтвердили, что получили обращение Хомутинникова. «Мы дадим правовую оценку всем доводам, которые изложены заявителем, и, соответственно, дадим ему ответ», — отметили в надзорном ведомстве.

На видео, о котором идет речь, Уваркина показывает находящийся на реконструкции Нижний парк. Используя нецензурную лексику, она называет недопустимым то, что строители не убирают мусор. Ее также возмутило, что к 9 утра на месте практически не было рабочих, а строительная техника не работала.