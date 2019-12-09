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Прокуратура начала проверку из-за видео с матерящимся мэром Липецка
Евгения Уваркина использует нецензурную лексику при осмотре городского парка. По ее словам, видео предназначалось для чата рабочей группы и его опубликовал кто-то из сотрудников
Евгения Уваркина (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Прокуратура Липецкой области проведет проверку в связи с публикацией в соцсетях видео, где матерится мэр Липецка Евгения Уваркина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жалобу в прокуратуру подал депутат муниципального совета Олег Хомутинников. По его словам, это административное нарушение, а Уваркину «следует, как минимум, оштрафовать» (цитата по изданию Gorod 48).

В прокуратуре РБК подтвердили, что получили обращение Хомутинникова. «Мы дадим правовую оценку всем доводам, которые изложены заявителем, и, соответственно, дадим ему ответ», — отметили в надзорном ведомстве.

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На видео, о котором идет речь, Уваркина показывает находящийся на реконструкции Нижний парк. Используя нецензурную лексику, она называет недопустимым то, что строители не убирают мусор. Ее также возмутило, что к 9 утра на месте практически не было рабочих, а строительная техника не работала.

В беседе с РБК Уваркина отмечала, что записала видео и отправила его в чат рабочей группы, возмутившись состоянию парка. «Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла», — сказала мэр. По ее словам, видео опубликовал кто-то из сотрудников.

В пресс-службе городской администрации отмечали, что мэрия проверяет, кто мог это сделать.Там добавили, что 7 декабря парк снова осмотрят, и станет понятно, помогло ли выложенное в интернет видео повлиять на проведение реконструкции.

Авторы: Алена Прохоренко, Гаяна Демурина
Теги: Липецк, прокуратура, проверка, нецензурная лексика
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