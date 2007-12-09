Ученые: Туберкулез появился более 500 тыс. лет назад

Международная команда ученых обнаружила в останках древнего человека признаки заболевания туберкулезом, сообщает Би-би-си. Возраст останков, найденных на территории Турции, составляет 500 тыс. лет.

Они принадлежат Homo erectus, первому предку человека, который мигрировал из Африки на север, сообщает Би-би-си. До этого ученые полагали, что "возраст" туберкулеза составляет 5 тыс. лет. Такие выводы также были сделаны на основании анализов останков человека.

Палеонтологи считают, что, возможно, переход из тропиков на север отрицательно сказался на организме Homo erectus, так как из-за нехватки солнца организм стал получать меньше витамина D, что привело к ослаблению иммунной системы. По словам профессора Джона Каппелмана из университета Техаса, "витамин D защищает кожу и служит первой линей защиты организма от инфекций и болезней".

Ученые должны провести дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, действительно ли останки принадлежат человеку, который болел туберкулезом.

Туберкулез - инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в лёгких и лимфатических узлах человека. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Резкий рост заболеваемости туберкулезом и смертности от него повсеместно отмечался в периоды социально-экономических кризисов и войн.