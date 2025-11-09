FT рассказала, куда переезжают состоятельные граждане Китая
Растущее число состоятельных китайцев стремятся получить вид на жительство (ВНЖ) или открыть офисы в странах Персидского залива, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на частных банкиров и консультантов по работе с такими клиентами.
Как пишет газета, долгое время популярностью у богатых жителей Азии пользовался Сингапур, но сейчас тенденция изменилась, поскольку в последнем ужесточились проверки.
По словам собеседников газеты, за последний год увеличилось число запросов от граждан Китая, которые хотят переехать в Дубай и Абу-Даби. Кроме этого, богатые китайцы стараются создать семейные офисы, которые могут упростить процедуру получения гражданства или ВНЖ.
«Их привлекают [в регионе] возможность получить вид на жительство, стабильность и комфортные условия», — объяснил глава отдела планирования благосостояния и семейного консультирования Standard Chartered в Сингапуре Майк Тан.
Власти ОАЭ сообщили, что в 2022 году выдали почти 80 тыс. «золотых виз» по сравнению с 47 тыс. в 2021 году.
Управляющий директор подразделения ОАЭ в управляющей компании Lighthouse Canton Прашант Тандон отметил, что наплыв состоятельных клиентов в регион привел к дефициту финансовых специалистов, говорящих на китайском языке. Наибольшую активность в переезде в ОАЭ, по его наблюдениям, проявляют лица с состоянием $50–200 млн.
«Многие семьи продали недвижимость в Сингапуре, чтобы реинвестировать в ОАЭ», — сообщил Ян Мразек, управляющий партнер компании M/HQ, помогающей структурировать деятельность управляющих фондами и семейных офисов в Дубае и Абу-Даби.
По его словам, первоначальный интерес к центрам в Заливе был спровоцирован жесткими карантинными мерами в Китае и Сингапуре.
В начале марта компания iWorld сообщила, что получение ВНЖ в ОАЭ становится все популярнее среди россиян. Со статусом резидента там проживают порядка 700 тыс. граждан России.
С одной стороны, этому способствует открытая политика Объединенных Арабских Эмиратов. Правительство предлагает несколько программ иммиграции, в том числе на основании бизнеса, покупки недвижимости, трудоустройства, обучения и даже для цифровых кочевников.
ВНЖ выдается на срок от одного года до десяти лет. С другой стороны, ОАЭ привлекательны как страна с самой стабильной экономикой в мире, низкими налоговыми ставками для бизнеса (0 или 9%), высокими зарплатами — среднемесячный доход на тот момент составлял примерно $3,4 тыс., отмечает газета.
В рейтинге самых безопасных стран мира от Numbeo Арабские Эмираты занимают второе место из 147 возможных. ОАЭ также входят в топ-20 государств с лучшей образовательной системой.
