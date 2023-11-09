Умер замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников
После тяжелой болезни умер замглавы госкорпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников, сообщил бывший руководитель предприятия Дмитрий Рогозин. Овчинникову было 40 лет.
«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат — годы беспрецедентных безаварийных пусков», — написал он.
Рогозин рассказал, что сам пригласил Овчинникова в «Роскосмос» в 2018 году. До этого тот работал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), откуда его отпустили «с большой неохотой, там его тоже ценили». По словам Рогозина, Овчинников успешно проработал в госкорпорации: «С ним мы навели финансовый порядок, хорошо понимали друг друга».
РБК направил запрос в пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».
В ФАС Овчинников пришел в 2007 году на должность ведущего консультанта аналитического управления, спустя год стал замглавы аналитического управления, затем возглавил управление контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса, а в 2015–2017 годах был заместителем руководителя всего ведомства.
Одним из наиболее громких дел Овчинникова в ФАС стало расследование доказательств сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов, писал «Коммерсантъ». Овчинников настаивал, что по договоренности трубные компании были вынуждены участвовать в тендерах «Газпрома» не напрямую, а через трейдера. По его словам, газовая компания прислушалась к рекомендациям ФАС. После перехода в 2014-м части полномочий Федеральной службы по оборонному заказу к ФАС Овчинников занимался контролем за закупками сухопутных и морских вооружений и военной техники, на заседаниях они пересекались с Рогозиным, который тогда был вице-премьером по ОПК. По словам источника издания, тот отмечал «пунктуальность и профессионализм» Овчинникова.
После перехода в «Роскосмос» Овчинников стал самым молодым топ-менеджером госкорпорации, тогда ему было 35 лет.
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