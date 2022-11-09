Минприроды ответило на критику «Гринпис» о смене статуса острова Врангеля

Ведомство предложило снять на острове часть природоохранных запретов для обеспечения нацбезопасности. «Гринпис» предупредил, что это угрожает популяции белых медведей и других животных. Минприроды заверяет, что это не так

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Режим особо охраняемых природных территорий не должен создавать препятствий для «защиты важнейших интересов государства в области обороны и национальной безопасности». Так в пресс-службе Минприроды прокомментировали РБК раскритикованный экоактивистами проект нового положения о заповеднике «Остров Врангеля», согласно которому часть природоохранных ограничений не будет распространяться на деятельность в сфере обороны и безопасности.

В ведомстве пояснили, что описываемый в проекте правовой режим распространяется на участки, «не включающие особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник». Особый правовой режим приграничных территорий никогда не препятствовал охране природных территорий, заверили в Минприроды.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Из опубликованного проекта следует, что для обеспечения безопасности можно будет:

находиться на территории заповедника с огнестрельным оружием;

вести деятельность, влекущую за собой нарушение почвенного покрова и изменение гидрологического режима земель и водных объектов;

возводить, ремонтировать и эксплуатировать объекты капитального строительства, не связанные с выполнением задач и функционированием заповедника;

передвигаться на сухопутном и водном транспорте вне дорог, водных путей общего пользования и других специально предусмотренных для этого мест;

летать на самолетах и вертолетах ниже 2000 м над территорией заповедника без согласования с его руководством.

«Сотрудники пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации имеют право находиться на любых участках местности ‎в пределах территории заповедника и передвигаться по ним при исполнении служебных обязанностей», — говорится в документе.

Минприроды хочет также разрешить на острове взрывные работы для локализации и тушения лесных пожаров. «О том, что на острове Врангеля лесов нет и быть не может, потому что он находится в Арктике, чиновники федерального министерства, вероятно, забыли», — отмечают в «Гринписе».

В организации называют остров «главным роддомом и яслями для белого медведя». «Гринпис» напоминает, что в середине XX века, когда остров начали осваивать, численность медведей там резко упала. «Стало понятно: чтобы популяция этих животных окончательно не исчезла, вести какую-либо деятельность на острове Врангеля и даже просто находиться рядом с медвежьими берлогами нельзя», — подчеркивают в «Гринписе». Там считают, что уязвимый вид может полностью исчезнуть, если люди снова начнут активно эксплуатировать остров, а пролет воздушных судов над лежбищами и несогласованный проход судов могут привести к гибели морских млекопитающих.

«Строительство объектов или проведение учений в местах зимовок или охоты белых медведей разрушит места обитания редких животных. Под угрозой окажутся не только медведи», — предупреждает организация.

На сайте Change.org появилась петиция экозащитницы Юлии Файзрахмановой с призывом к Минприроды «не забирать дом у белых медведей» и не отдавать заповедник военным. Она собрала 4 тыс. подписей.

8 ноября общественное обсуждение проекта Минприроды завершилось.

Заповедник «Остров Врангеля» создан в 1976 году. Он занимает острова Врангеля и Геральд. В Минприроды указывают, что объекты для обеспечения обороны и безопасности находились на острове задолго до этой даты. «Островные территории, вошедшие в состав заповедника, неразрывно связаны со славной историей российской армии и флота, — заявляют в ведомстве. — Необходимо отметить, что значительное число особо охраняемых природных территорий федерального значения расположено на приграничных территориях. В рамках работ по актуализации отдельных положений об особо охраняемых природных территориях федерального значения режим использования земельных участков в целях обороны и безопасности уже актуализирован. Данная работа будет продолжена».

На фоне сообщений об инициативе Минприроды в газете The Wall Street Journal вышла колонка бывшего главы комиссии США по исследованию Арктики Томаса Дэнса. Он называет смелыми заявления российских активистов, но считает, что они «упускают более серьезную проблему»: по мнению Дэнса, остров Врангеля на самом деле принадлежит Соединенным Штатам.

В 1924 году экспедиция с канонерской лодки «Красный октябрь» подняла на острове советский флаг. В 1926 году по решению правительства СССР там было основано постоянное поселение. В 1990 году США и СССР подписали соглашение о линии разграничения морских пространств, но, как заявлял, в частности, сенатор от штата Аляска Фрэнк Меркауски, эти договоренности не говорят о том, что Вашингтон в будущем не сможет высказать притязания на остров Врангеля, напоминает Дэнс.