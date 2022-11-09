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Умер консультировавший Елизавету II банкир Эвелин де Ротшильд

Консультировавший Елизавету II банкир Эвелин де Ротшильд умер на 92-м году жизни
Он более 40 лет управлял семейный банком и увеличил его активы в сто раз
Фото: Paul Edwards / ZUMA Press / Global Look Press)
Фото: Paul Edwards / ZUMA Press / Global Look Press)

В возрасте 91 года умер британский банкир Эвелин де Ротшильд, более 40 лет управлявший семейным банком и дававший совете королеве Елизавете II по финансовым вопросам, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на его семью.

Он скончался 7 ноября в Лондоне «после непродолжительной болезни», заявили родственники банкира.

Ротшильд родился 29 августа 1931 года. Его отец, Энтони де Ротшильд, был представителем пятого поколения семьи банкиров, основателем которой является Майер Ротшильд, еврей из Германии.

Эвелин де Ротшильд учился в старейшей британской частной школе Хэрроу в Лондоне и Кембриджском университете, пишет The Independent. В 1968 году он стал директором французского банка de Rothschild Frères, а в 1976-м возглавил лондонский международный инвестиционный банк NM Rothschild. Он был его председателем до 2003 года. При нем произошло слияние французской и британской ветвей банков Ротшильдов.

FT указывает, что в годы управления Эвелина де Ротшильда NM Rothschild увеличил свои активы с £40 млн до £4,6 млрд, а количество офисов выросло с 15 до более чем 50.

После ухода с поста банком стал руководить его двоюродный брат Дэвид де Ротшильд.

Эвелин де Ротшильд был женат трижды: в 1966-м он заключил брак с Жаннет Бишоп, в 1973-м — с Викторией Шотт (в этом браке появились трое детей) и в 2000-м — с Линн Форестер (от нее у Ротшильда двое пасынков).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
семья Ротшильдов Елизавета II банкир
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