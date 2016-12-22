Шотландия первая в мире ввела в школьную программу уроки о ЛГБТИ-правах

Шотландия стала первой в мире страной, которая решила включить в школьную программу уроки, посвященные правам ЛГБТИ-сообщества (лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов). Об этом сообщила газета Guardian.
По данным издания, в государственных школах страны ученикам будут рассказывать об истории ЛГБТИ-движений и о борьбе с гомофобией и трансфобией. Это решение было принято властями с учетом рекомендаций организации Time for Inclusive Education (TIE), которая борется за права ЛГБТИ-сообщества.
Соучредитель TIE Джордан Дейли назвал введение уроков концом разрушительного наследия закона, принятого в 1988 году. Этот закон запретил местным властям в Великобритании поощрять гомосексуализм. В Шотландии закон был отменен в 2001 году, на остальной территории Великобритании — два года спустя.
«Это исторический момент для нашей страны. Это первое в мире внедрение инклюзивного образования ЛГБТИ во всех государственных школах. В период глобальной неопределенности это станет ясным и сильным сигналом молодым ЛГБТИ-людям, что здесь, в Шотландии, их ценят», — заявил Дейли.
По данным TIE, которые приводит Guardian, в Шотландии девять из десяти представителей ЛГБТИ страдают от гомофобии в школе, 27% заявили, что пытались покончить с собой после издевательств.
«Наша система образования должна поддерживать каждого, чтобы все могли в полной мере реализовать свой потенциал», — цитирует газета заместителя премьер-министра Шотландии Джона Суинни.
Шотландия считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в отношении правовой защиты ЛГБТИ-сообщества, указывает издание. Декриминализация гомосексуализма в стране произошла в 1980 году — на 13 лет позже, чем в Англии и Уэльсе.