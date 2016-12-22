Гражданина Израиля в Выхино-Жулебино ограбили на $357,5 тыс.

В четверг, 8 ноября, в отдел полиции по району Выхино-Жулебино обратился мужчина, который рассказал, что на его отца, приехавшего к нему в гости из Израиля, совершено разбойное нападение, у него похитили $357,5 тыс. Об этом РБК рассказал источник в территориальном отделе полиции, информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

«Около 18 часов возле дома на Рязанском проспекте 62-летнего мужчину ударили тяжелым предметом по голове и забрали сумку, в которой находились деньги», — рассказал источник.

По его словам, приехавший к сыну гражданин Израиля снял $357,5 тыс. со счета в банке. «За деньгами они поехали вместе с сыном, который по возвращении​ высадил отца у подъезда их дома, где на него было совершено нападение», — сообщил собеседник РБК.

Пострадавшего госпитализировали, полиция расследует уголовное дело о разбойном нападении, добавил источник.