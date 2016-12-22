СМИ узнали об идее привязать техосмотр к километрам и авариям

В России разрабатывается новая система мониторинга состояния транспортных средств. Об этом заявил директор департамента научно-технической деятельности «Электронный паспорт» Борис Ионов на заседании Торгово-промышленной палаты, сообщает газета «Коммерсантъ».
Компания «Электронный паспорт» («дочка» «Ростеха») — оператор системы электронных паспортов для транспортных средств (ЭПТС), которая сейчас тестируется. ЭПТС подразумевает, что в электронную базу поступают сведения о машине, которые формируют полную историю автомобиля. Не собираются только данные о личности владельца.
Сейчас разрабатывается сервис, который позволит создать «индивидуальную программу» техосмотра для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. «Хорошая» история будет подразумевать редкие и более дешевые техосмотры, «плохая» — более частые и тщательные ТО и, соответственно, более дорогие. Подразумевается и наихудший сценарий — ограничения на эксплуатации вплоть до передачи сведений в ГИБДД и запрета на эксплуатацию.
Могут быть и индивидуальные программы ТО для конкретных категорий автомобилей. «Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — рассказал Ионов.
Для реализации системы должно пройти несколько лет, в ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, необходимо будет вносить изменения в закон «О техосмотре» и другие нормативные акты, пояснил Ионов.
С ноября 2019 года все транспортные средства, ввозимые в Россию и производимые здесь, будут получать только электронные паспорта. Пока что в системе ЭПТС зарегистрировано 42 транспортных средства.
Сейчас новые автомобили возрастом до трех лет не проходят техобслуживание, возрастов от трех до семи проходят ТО раз в два года, далее ежегодно.