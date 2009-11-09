Эпидемия гриппа на Украине унесла более 150 жизней

Число погибших от эпидемии гриппа и ОРВИ на Украине достигло 155 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, всего в стране зафиксировано 969,247 тысяч случаев заболевания. При этом 48,972 тысячам человек потребовалась госпитализация.

В настоящий момент эпидемический порог заболеваемости гриппом превышен в Черниговской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской областях, а также в Киеве, передает "РБК-Украина".

Ранее глава секретариата Виктора Ющенко Игорь Попов не исключил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране выборы президента Украины могут быть перенесены на 30 мая 2010г.

"Если дальше пойдет так же и количество больных будет расти, непременно встанет вопрос введения чрезвычайного положения", - сказал И.Попов, добавив, что, в случае действия режима чрезвычайного положения в течение двух месяцев, выборы президента можно провести 30 мая вместе с избранием местных органов власти. Это позволит сэкономить государству 125 млн долл.

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 17 января 2010г.