Продолжаются поиски 32 моряков с сухогрузов "Ароса" и "Вест"

Два вертолета Ми-8 и самолет Ан-74 ведут поиск 32 моряков с сухогрузов, затонувших у берегов Приморья. Также к операции привлечены попутные суда, передает "Восток-Медиа". Погода в районе поиска благоприятная, видимость хорошая.

8 ноября экипаж поискового вертолета обнаружил в Японском море двух человек в гидрокостюмах. Однако поднять их на борт не удалось. Ранее в ходе авиаразведки в районах предполагаемого местонахождения пострадавших были обнаружены доски, бревна, одеяло, канаты, масляный след.

Поиски моряков с затонувших 2 ноября судов "Ароса" и "Вест" продолжаются почти неделю. За это время удалось спасти девять человек. Всего в экипажи двух судов входили 42 российских моряка. 7 моряков "Аросы" и 25 членов экипажа "Веста" до сих пор не найдены. Из 15 членов экипажа "Аросы" удалось спасти 7 человек, 1 человек погиб. Из 27 членов команды теплохода "Вест" спасены 2 человека.

Находкинская транспортная прокуратура возбудила два уголовных дела по обстоятельствам двух кораблекрушений.

Поисковые работы продолжают спасательное судно "Гриф" и пограничный сторожевой корабль "Находка". Найдены и подняты все спасательные плоты судна "Ароса" и два из трeх, имевшихся на судне "Вест".

Напомним, сухогруз "Ароса", шедший под Камбоджийским флагом затонул 2 ноября у побережья Приморья; лесовоз "Вест", приписанный к Монголии, затонул в Татарском проливе.