Сбивший людей в Новосибирске использовал чужой каршеринг и ездил без прав
Водитель, сбивший людей в Новосибирске, управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, сообщила региональная прокуратура. Это также подтвердили РБК в региональном управлении МВД. Областная прокуратура начала проверку по факту ДТП.
По данным ведомства, 19-летний водитель взял машину в аренду в одном из сервисов каршеринга — через аккаунт другого человека — и сел за руль в нетрезвом виде.
ДТП произошло вечером 9 октября. По данным МВД, водитель на Volkswagen Polo въехал в людей на остановке «Октябрьский универмаг». Пострадали шесть человек, четверо из них — в крайне тяжелом состоянии, указывали в минздраве региона.
