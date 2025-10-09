 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В США офицера приговорили за сообщение секретных данных «украинке»

Сюжет
Военная операция на Украине
Офицер в начале 2022 года общался с лицом, выдававшем себя за жительницу Украины. Из переписки следует, что он рассказал о поездках представителей НАТО, визите конгрессменов на Украину, военных целях и российском потенциале
Фото: Jefferson Siegel / Getty Images
Фото: Jefferson Siegel / Getty Images

В США офицера американской армии Дэвида Слейтера приговорили к 70 месяцам лишения свободы (около шести лет) за разглашение секретных данных в переписке, предположительно, с украинкой, сообщает Courthouse News Service.

Слейтер, 64-летний подполковник в отставке, прослуживший в американских Вооруженных силах порядка 40 лет, в начале российско-украинского конфликта общался на сайте знакомств с лицом, выдававшем себя за жительницу Украины.

Офицер получил минимальный срок в соответствии с федеральным законодательством, просьба защиты об изменить приговор так, чтобы период тюремного заключения стал еще короче, была отклонена. Суд также назначил ему один год ограничения свободы и штраф в размере $25 тыс.

Сам Слейтер в июле признал себя виновным по одному пункту обвинения – в сговоре с целью раскрытия информации, касающейся национальной обороны при общения с женщиной, выдававшей себя за жительницу Украины. Он также признал, что вел диалог с ней в первые месяцы после начала конфликта между Москвой и Киевом. Кроме этого Слейтеру вменяли два эпизода несанкционированного раскрытия информации, касающейся национальной обороны. Вину мужчина признал в рамках сделки со следствием.

Как отмечает Courthouse News Service, Слейтер после ухода из армии был гражданским служащим Стратегического командования ВВС США со штаб-квартирой на авиабазе Оффатт к югу от Омахи (крупнейший город штата Небраска). Еще работая там, он предоставил информацию человеку, которого обвинение в своем заключении назвало «Сообщником 1». Общение шло через онлайн-платформу обмена сообщениями, а также по электронной почте с февраля по апрель 2022 года.

У Слейтера был допуск к совершенно секретной информации. "Сообщнику 1" он предоставил информацию, отнесенную к категории «Секретно». Как следует из обвинительного заключения, с февраля по апрель 2022 года отставной офицер посещал брифинги Стратегического командования ВВС США по вопросам конфликта России и Украины, отнесенные к категории «совершенно секретной/чувствительной информации».

Собеседник просил Слейтера предоставить секретную военную информацию, к которой тот имел доступ. В материалах дела приводится выдержка из переписки: «Кстати, вы первым сообщили мне, что представители [стран] НАТО путешествуют поездом, и только сейчас (уже вечер) об этом сообщили в наших новостях. Вы мой любимый тайный информатор!»

В обвинительном заключении также указано, что Слейтер предоставил собеседнику информацию о военных целях и о российском военном потенциале. 14 апреля 2022 года «Сообщник 1» написал: «Мой дорогой Дэйв, спасибо за ценную информацию. Здорово, что два чиновника из США едут в Киев». Газета Omaha World-Herald писала, что в этот же день сенатор США Стив Дейнс и член Палаты представителей США Виктория Спаркс первыми из американских чиновником посетили Украину после начала конфликта.

Адвокат Слейтера в суде заявил, что его подзащитный был расстроен из-за конфликта на Украине и считал, что информация, которой он делился с собеседницей, находится в открытом доступе. Защитник, бывший агент ФБР, также высказал мнение, что правительство США часто чрезмерно засекречивает информацию.

Кроме того, адвокат указал, что Слейтер имеет проблемы со здоровьем и некоторые «незначительные, на данный момент, когнитивные нарушения». Courthouse News Service уточняет, что офицер передвигается с помощью трости.

Суд учел такие смягчающие обстоятельства, как отсутствие у Слейтера криминального прошлого, его статус ветерана боевых действий (трижды бывал в командировках в Афганистане и дважды - в Ираке), а также то, что он страдает «хроническим посттравматическим стрессовым расстройством».

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине секретные данные разглашение гостайны переписка
Материалы по теме
США рассекретят документы об исчезновении одной из первых женщин-пилотов
Общество
CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда
Политика
Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 17:05
Истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области Политика, 23:36
Трамп допустил введение дополнительных санкций против России Политика, 23:26
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
Der Spiegel узнал о неопознанном дроне над авиабазой НАТО в Германии Политика, 22:52
В США офицера приговорили за сообщение секретных данных «украинке» Общество, 22:52
Представитель Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста Общество, 22:50
Трамп заявил об «усилении давления» для достижения соглашения по Украине Политика, 22:43
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В аэропорту Краснодара ограничили полеты Политика, 22:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Вучич не приедет на энергофорум в Москве из-за визита фон дер Ляйен Политика, 22:00
Стал известен четвертый участник ЧМ-2026 от Африки Спорт, 21:56
Суд в Москве арестовал мужчину за попытку изнасилования девушки в парке Общество, 21:55
Британского бобслеиста Гулливера дисквалифицировали за допинг Спорт, 21:48