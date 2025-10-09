В США офицера приговорили за сообщение секретных данных «украинке»

Офицер в начале 2022 года общался с лицом, выдававшем себя за жительницу Украины. Из переписки следует, что он рассказал о поездках представителей НАТО, визите конгрессменов на Украину, военных целях и российском потенциале

Фото: Jefferson Siegel / Getty Images

В США офицера американской армии Дэвида Слейтера приговорили к 70 месяцам лишения свободы (около шести лет) за разглашение секретных данных в переписке, предположительно, с украинкой, сообщает Courthouse News Service.

Слейтер, 64-летний подполковник в отставке, прослуживший в американских Вооруженных силах порядка 40 лет, в начале российско-украинского конфликта общался на сайте знакомств с лицом, выдававшем себя за жительницу Украины.

Офицер получил минимальный срок в соответствии с федеральным законодательством, просьба защиты об изменить приговор так, чтобы период тюремного заключения стал еще короче, была отклонена. Суд также назначил ему один год ограничения свободы и штраф в размере $25 тыс.

Сам Слейтер в июле признал себя виновным по одному пункту обвинения – в сговоре с целью раскрытия информации, касающейся национальной обороны при общения с женщиной, выдававшей себя за жительницу Украины. Он также признал, что вел диалог с ней в первые месяцы после начала конфликта между Москвой и Киевом. Кроме этого Слейтеру вменяли два эпизода несанкционированного раскрытия информации, касающейся национальной обороны. Вину мужчина признал в рамках сделки со следствием.

Как отмечает Courthouse News Service, Слейтер после ухода из армии был гражданским служащим Стратегического командования ВВС США со штаб-квартирой на авиабазе Оффатт к югу от Омахи (крупнейший город штата Небраска). Еще работая там, он предоставил информацию человеку, которого обвинение в своем заключении назвало «Сообщником 1». Общение шло через онлайн-платформу обмена сообщениями, а также по электронной почте с февраля по апрель 2022 года.

У Слейтера был допуск к совершенно секретной информации. "Сообщнику 1" он предоставил информацию, отнесенную к категории «Секретно». Как следует из обвинительного заключения, с февраля по апрель 2022 года отставной офицер посещал брифинги Стратегического командования ВВС США по вопросам конфликта России и Украины, отнесенные к категории «совершенно секретной/чувствительной информации».

Собеседник просил Слейтера предоставить секретную военную информацию, к которой тот имел доступ. В материалах дела приводится выдержка из переписки: «Кстати, вы первым сообщили мне, что представители [стран] НАТО путешествуют поездом, и только сейчас (уже вечер) об этом сообщили в наших новостях. Вы мой любимый тайный информатор!»

В обвинительном заключении также указано, что Слейтер предоставил собеседнику информацию о военных целях и о российском военном потенциале. 14 апреля 2022 года «Сообщник 1» написал: «Мой дорогой Дэйв, спасибо за ценную информацию. Здорово, что два чиновника из США едут в Киев». Газета Omaha World-Herald писала, что в этот же день сенатор США Стив Дейнс и член Палаты представителей США Виктория Спаркс первыми из американских чиновником посетили Украину после начала конфликта.

Адвокат Слейтера в суде заявил, что его подзащитный был расстроен из-за конфликта на Украине и считал, что информация, которой он делился с собеседницей, находится в открытом доступе. Защитник, бывший агент ФБР, также высказал мнение, что правительство США часто чрезмерно засекречивает информацию.

Кроме того, адвокат указал, что Слейтер имеет проблемы со здоровьем и некоторые «незначительные, на данный момент, когнитивные нарушения». Courthouse News Service уточняет, что офицер передвигается с помощью трости.

Суд учел такие смягчающие обстоятельства, как отсутствие у Слейтера криминального прошлого, его статус ветерана боевых действий (трижды бывал в командировках в Афганистане и дважды - в Ираке), а также то, что он страдает «хроническим посттравматическим стрессовым расстройством».