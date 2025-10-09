В Московском зоопарке открыли интерактивно-образовательный туалет. Видео
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео из открывшегося интерактивного туалета. По ее словам, это не просто уборная, а пространство с научным уголком, экранами, а также зонами для детей и маломобильных граждан.
При входе расположен большой интерактивный экран с обучающими играми. Также можно увидеть описание и изображения вирусов под микроскопом и инструкцию, как правильно мыть руки. В отдельном помещении есть комната матери/отца и ребенка.
Туалет находится рядом с КПП 4 и уже открыт для посетителей. «Каждая деталь продумана для вашего комфорта и... просвещения!» — написала Акулова в телеграм-канале.
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов