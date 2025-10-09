В Московском зоопарке открыли интерактивно-образовательный туалет. Видео

Video

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео из открывшегося интерактивного туалета. По ее словам, это не просто уборная, а пространство с научным уголком, экранами, а также зонами для детей и маломобильных граждан.

При входе расположен большой интерактивный экран с обучающими играми. Также можно увидеть описание и изображения вирусов под микроскопом и инструкцию, как правильно мыть руки. В отдельном помещении есть комната матери/отца и ребенка.

Туалет находится рядом с КПП 4 и уже открыт для посетителей. «Каждая деталь продумана для вашего комфорта и... просвещения!» — написала Акулова в телеграм-канале.