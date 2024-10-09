Дожди впервые за десятилетия затопили пустыню Сахара. Видео

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Мощные проливные дожди обрушились на Марокко и Алжир, приведя к наводнениям в этом засушливом регионе, пишет The Independent. Масштаб природного бедствия оказался рекордным за десятилетия.

Наводнение привело к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире и нанесла ущерб урожаю, вынудив правительство выделить средства на чрезвычайную помощь фермерам. Ситуацию усугубляет то, что в зону подтопления попали в том числе районы, которые в прошлом году пострадали от землетрясения.

«Прошло 30–50 лет с тех пор, как за столь короткий промежуток времени выпадало столько осадков», — заявил Хуссин Юабеб из Главного управления метеорологии Марокко.