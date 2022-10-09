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В Петербурге по улице провезли часть атомной подводной лодки. Видео

По Петербургу провезли кормовую часть первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол». Ее доставляют в парк-музей в Кронштадте. Носовую часть перевезут 13 октября. Это первый случай перевозки такого большого судна по суше

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По улицам Кронштадта провезли кормовую часть первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», сообщает «Фонтанка». Ее доставляют в музейно-исторический парк «Остров фортов», где судно станет флагманом экспозиции. Носовую часть перевезут в ночь на 13 октября. Корабль разделили на две части, чтобы транспортировать к зданию музея.

Это первый случай перевозки такого большого судна (108 м) по суше, отмечают организаторы музейного проекта. Расстояние от порта до музея составило 4,5 км, на протяжении почти 800 м пути пришлось демонтировать светофоры, поребрики и деревья, поскольку для проезда судна нужно было расширить дорогу. Лодку доставили из Мурманска еще в сентябре прошлого года. После его направили в Выборг для ремонта.

Кроме того, 9 октября причал, который буксировали по Фонтанке, врезался в арку 1-го Инженерного моста. Причалы демонтируют в преддверии закрытия судоходства по рукавам Невы. Этот мост находится в центре Петербурга, рядом с ним, в частности, расположен памятник Чижику-Пыжику.

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