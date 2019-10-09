Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Замгендиректора холдинга Игорь Чечиков находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. В самой компании подтвердили, что с ее работником произошел «несчастный случай»

Фото: russianhelicopters.aero

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ, «Комсомольская правда» и Telegram-канал Baza.

Согласно информации РЕН ТВ, инцидент произошел в Одинцово 5 октября в тот момент, когда Чечиков решил сфотографировать белок из окна. Об этом же пишет и Telegram-канала Baza, который, в свою очередь, уточняет, что мужчина упал со второго этажа.

В пресс-службе «Вертолетов России» РБК заявили о «несчастном случае» с одним из сотрудников компании. В компании подтвердили, что речь идет о Чечикове.

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай и в настоящее время он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений», — сообщили в холдинге.

В больнице у Чечикова диагностировали открытую черепно-мозговую травму, добавляют Baza и «Комсомольская правда». По данным последней, инцидент произошел в СНТ «Риита» на Рублевке.