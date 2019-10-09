Johnson&Johnson выплатит $8 млрд за увеличивший грудь американцу препарат

Суд пришел к выводу, что компания не предупредила врачей и пациентов о побочном действии своего лекарства

Фото: Mel Evans / AP

Суд Филадельфии потребовал от американской компании Johnson&Johnson выплатить $8 млрд Николасу Маррею в качестве компенсации за побочный эффект от приема антипсихотического препарата Risperdal, сообщает агентство Reuters. Суд согласился с доводами истца, что компания не предупредила пациентов и врачей о возможном побочном эффекте.

Как указывал Маррей и его адвокаты, после приема препарата, который прописывается в том числе больным аутизмом, у молодого человека начала расти грудь.

Указывается, что итоговая сумма выплат в результате может быть сокращена. Юристы Johnson&Johnson пока не комментировали решение филадельфийского суда.

Маррей уже несколько раз судился с фармацевтической компанией и одерживал победы. Новый его успех может привести к рассмотрению десятков исков со стороны других пациентов.

Risperdal или Risperidone получил одобрение американских специалистов в 1993 году. Помимо аутизма показаниями к его применению являются шизофрения, галлюцинации, биполярное аффективное расстройство.