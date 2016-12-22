Эксперты отметили ухудшение репутации российских компаний

Исследователи международной консалтинговой организации Reputation Institute (Институт репутации) представили рейтинг российских компаний. В целом авторы исследования указали общее снижение репутации за год

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В соответствии с методологией Reptrak, которую использует институт, 2700 человек в России должны были оценить компании по семи категориям. В результате первое место в рейтинге занял «Яндекс», следует из материалов Reputation Institute. Хотя эта компания лишь по трем параметрам (инновации, управление, финансовая эффективность) вошла в пятерку лучших, по совокупности ей удалось опередить остальных. Респонденты ставили оценки от 0 до 100, средний балл у «Яндекса» получился 75,5.

Второе место с результатом 74,8 получила «Лаборатория Касперского», которая оказалась в лидерах в пяти категориях. Также среди лидеров в пяти категориях оказалась «ФосаАгро», но в совокупном рейтинге она заняла девятую строку.

В первую пятерку также вошли «Аэрофлот», Магнитогорский металлургический комбинат и группа «О’Кей».

Среди нефтегазовых компаний выше всех оказался ЛУКОЙЛ (шестое место), среди финансовых — Сбербанк (восьмое место).

В конце списка, в который вошли 50 компаний, оказались «Роснефть», «Ростелеком», МТС, «Интер РАО» и «Дикси».

В прошлом году пятерка лидеров выглядела следующим образом: «Яндекс», «Аэрофлот», Сбербанк, «М.Видео» и S7 Airlines. Но оценивать «Лабораторию Касперского», ММК и «О’​Кей» респондентам в 2017 году не предлагали.

В целом Reputation institute отметил, что репутационный рейтинг российский компаний за год снизился с 69,5 до 64,8 баллов. Тем не менее, это выше показателя в 62,6 балла, который был зафиксирован в 2012 году. Лишь у первой восьмерки, как указывают авторы исследования, репутацию можно назвать надежной.

Спросили российских респондентов и о том, какая иностранная компания, по их мнению, обладает наивысшей репутацией. Здесь с результатом 86,2 первое место заняла Sony, за которой следуют Rolex, Bosch, BMW Group и Microsoft. Для сравнения, в прошлом году лидером в аналогичном опросе был Volkswagen, который теперь опустился на 12-е место. Авторы рейтинга указывают, что зарубежные компании российские респонденты оценивают значительно выше, чем российские.

Также Reputation Institute спросил людей, что, как они считают, влияет на репутацию компаний в России. На первое место респонденты поставили соотношение «цена — качество». За этим следуют позитивное влияние компании на общество и готовность отвечать требованиям покупателей.

Reputation Institute был основан американским ученым Чарльзом Фомбраном и профессором роттердамского университета Корнелисом ван Рилом в 1997 году. Организация публикует ежегодные репутационные рейтинги стран и компаний.