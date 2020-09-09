За сутки в России выявили 5,2 тыс. больных COVID-19
В России за сутки выявили 5218 больных коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в России превысило 1,040 млн человек.
Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Москве (642), Санкт-Петербурге (218) и Московской области (164). За пределами столичного региона список регионов по количеству новых случаев заражения выглядит так:
- Нижегородская область — 159;
- Ростовская область — 153;
- Ставропольский край — 127;
- Свердловская область — 115;
- Воронежская область — 113.
По общему количеству случаев заражения лидирует также Москва (268,3 тыс.), Московская область (69,6 тыс.), Санкт-Петербург (38,4 тыс.), Нижегородская область (29 тыс.), Свердловская область (26,4 тыс.).
Умерли за сутки в России 142 человека, общее количество жертв составило 18 135.