За сутки в России выявили 5,2 тыс. больных COVID-19

Умерли за сутки в России 142 человека, общее количество жертв составило 18 135

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за сутки выявили 5218 больных коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в России превысило 1,040 млн человек.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в Москве (642), Санкт-Петербурге (218) и Московской области (164). За пределами столичного региона список регионов по количеству новых случаев заражения выглядит так:

Нижегородская область — 159;

Ростовская область — 153;

Ставропольский край — 127;

Свердловская область — 115;

Воронежская область — 113.

По общему количеству случаев заражения лидирует также Москва (268,3 тыс.), Московская область (69,6 тыс.), Санкт-Петербург (38,4 тыс.), Нижегородская область (29 тыс.), Свердловская область (26,4 тыс.).

Умерли за сутки в России 142 человека, общее количество жертв составило 18 135.