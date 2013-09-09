РЕН-ТВ: РАН перестала заниматься наукой

Журналисты канала РЕН-ТВ провели собственное расследование деятельности Российской академии наук (РАН). В фильме "Диагностика РАН" зрителю рассказали о настоящей "деятельности" руководства академии. Оказывается, долгие годы там занимались не научными разработками, а управлением имуществом.

Фото: ИТАР-ТАСС

Как говорится в фильме РЕН-ТВ, бывший глава академии Юрий Осипов живет в пентхаусе с видом на Москву-реку и Кремль. Его квартира самая большая в доме, занимает почти пол-этажа - 462 кв. м. По предварительным оценкам, цена такой недвижимости составляет около 215 млн руб.

В "Диагностике РАН" рассказывается о том, как квартиры, которые можно давать аспирантам и молодым ученым, сдаются в аренду вьетнамцам, а помещения, где должны проводиться научные опыты, занимают кафе, рестораны и разнообразные офисы.

"Рыночная экономика предоставила РАН возможность стать игроком на многочисленных рынках услуг", - комментирует ситуацию доктор экономических наук и директор Научно-исследовательского института социально экономических проблем Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина Николай Лобанов.

"Сложилось два вида деятельности: первая - фундаментальные исследования, и вторая - рыночная хозяйственная деятельность, для которой собственность РАН стала объектом рыночных отношений. С точки зрения философии рынка РАН - крупная корпорация, владеющая гигантским имуществом. И как таковая она заявила себя на рынках недвижимости, земли. В РАН появились свои топ-менеджеры. Эта деятельность, несвойственная РАН, стала предметом острой критики со стороны не только средств массовой информации и некоторых работников РАН, но и правительственных структур", - отмечает Н.Лобанов.

Все эта экономическая деятельность привела к тому, что сил и средств на научную работу не осталось. В фильме рассказывается об исчезновении экспонатов московского Палеонтологического музея. За последние годы неизвестно куда пропали реликвии, которые российские палеонтологи добывали на протяжении столетий в экспедициях, часто с риском для жизни, а в числе разворованных оказались именные экспонаты, которыми гордился музей.

По словам ученого-палеонтолога, официального эксперта Министерства культуры Владимира Жегалло, украдено 46 черепов лабиринтодонта, каждый из которых представляет собой коллекционную ценность. "Сохранность этих черепов была необыкновенной", - отмечает В.Жегалло.

Перечень пропаж занимает шесть страниц: бивни мамонтов, скелеты птерозавров и юрских рыб озера Каратау, черепа протероцапсид, черепахи из нагонцаба и т.д. И каждый такой экспонат, по словам эксперта, стоит десятки, а то и сотни тысяч долларов. Большая часть из них пропала во время зарубежных гастролей, организованных Международным академическим агентством наука (МААН).

Напомним, идею реформирования РАН поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин, а депутаты Госдумы вот-вот начнут рассматривать соответствующий законопроект. Его принятие в третьем чтении намечено на середину осенней сессии Думы.

В рейтинге влиятельного журнала Nature Российская академия наук занимает 193-е место в списке из 200 научных организаций мира.