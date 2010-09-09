ФСБ возбудила дело по факту диверсии на Ирганайской ГЭС

Следственный отдел ФСБ России возбудил уголовное дело по факту обнаружения бомбы на Ирганайской ГЭС в Дагестане по статье "диверсия" (ст.281 УК РФ).

Ранее сегодня правоохранительные органы сообщили, что при осмотре горевшей вчера Ирганайской гидроэлектростанции было обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. Бомба, состоящая из аммиачной селитры и алюминиевой пудры, была обнаружена накануне у основного гидроагрегата в машинном зале ГЭС.

Рядом со взрывным устройством находилась мина-ловушка, замаскированная под шариковую ручку. По предварительным данным, мощность бомбы составила 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили взрывное устройство. Тогда же в правоохранительных органах заявили, что бомба не связана с произошедшим накануне на ГЭС пожаром, который случился из-за разгерметизации маслонасосной установки.

В июле президент России Дмитрий Медведев заявил, что руководители правоохранительных органов будут уволены, если повторится ЧП, подобное взрывам на Баксанской ГЭС. Глава государства поручил вице-премьеру Игорю Сечину за месяц разработать принципиально новую систему защиты сооружений на Кавказе от терактов, чтобы такие ЧП не повторялись.

Напомним, в ночь на 7 сентября на Ирганайской ГЭС произошел пожар: после звука хлопка один из трансформаторов станции охватило пламя, столб которого достигал 10 м. На борьбу с огнем были брошены 23 человека и шесть единиц техники, однако сбить пламя удалось лишь к утру: в помещениях ГЭС наблюдалось сильное задымление, которое осложняло работу.

Жертв и пострадавших нет. На момент происшествия гидростанция несла нагрузку 130 МВт, но из-за инцидента сработала автоматическая защита и нагрузка на ГЭС была сброшена до нуля.

Ирганайская ГЭС расположена в Унцукульском районе Республики Дагестан на реке Аварское Койсу. Строительство станции началось в 1977г., первый агрегат был введен в работу в 1998г. Располагаемая мощность - 400 МВт. Проектная установленная мощность - 800 МВт. Количество действующих гидроагрегатов - 2, планируемое количество гидроагрегатов - 4. Среднегодовая выработка электроэнергии - 1280 млн кВт/ч. Строительство первой очереди завершено в 2008г. ГЭС построена по плотинно-деривационной схеме. Является крупнейшей ГЭС деривационного типа в России.