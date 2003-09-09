Задержаны подозреваемые в организации взрывов в Краснодаре

В Краснодарском крае по подозрению в совершении взрывов на автобусных остановках в августе 2003г. задержаны пять человек. Как сообщили РБК в прокуратуре Краснодарского края, в настоящее время с задержанными проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению их причастности к совершению терактов. Фамилии задержанных в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, что 25 августа 2003г. в Краснодаре на трех автобусных остановках практически одновременно прогремели взрывы. Бомбы были заложены на крыши остановочных конструкций. В результате взрывов 3 человека погибли, 20 получили ранения.

Как отметили в правоохранительных органах, для увеличения поражающего эффекта все СВУ были начинены металлическими шариками и болтами. Мощность каждого из трех взрывных устройств составила около 200 граммов тротила.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрывов в городе по статьям УК России 205 («Терроризм») и 105 («Убийство»). В свою очередь, власти Краснодарского края готовы выплатить 100 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет раскрыть теракты в Краснодаре.