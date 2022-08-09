Экс-главу корпорации средств связи арестовали по делу о госзаказе

Евгений Мельник (Фото: пресс-служба РКСС)

Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего генерального директора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 09 августа 2022 года в отношении Мельника Евгения Николаевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Срок ареста определен до 2 октября 2022 года.

Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере от 1 до 3 млн руб. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом.

Подробности дела в суде не сообщили.

Частно-государственная ЗАО «Российская корпорация средств связи» была учреждена решением правительства в 2007 году как совместное предприятие госкорпорации «Ростехнологии» и группы высокотехнологичных ИT-компаний для создания и производства в России доверенного телекоммуникационного оборудования и систем связи.

По данным сайта «Новости ВПК», РКСС выпускала комплексные автоматизированные системы управления безопасностью предприятия, мобильные пункты управления, коммутаторы локальной сети, маршрутизаторы, программно-аппаратные платформы.

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В интервью 2014 года, опубликованном на сайте «Ростеха», Мельник рассказывал, что РКСС появилась как структура, «деятельность которой была бы сфокусирована непосредственно на обеспечении кибербезопасности государства». Ее основные задачи — производство современной телекоммуникационной, информационной техники и использование данной техники при построении крупных систем, прежде всего для госзаказчиков.

По данным «СПАРК», в августе 2021 года РКСС была признана банкротом, в отношении компании открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий. Среднесписочная численность персонала компании — 120 человек. Евгений Мельник был ее гендиректором с июля 2010 по август 2013 года. После его ухода с этой должности компанией руководили Александр Андреечкин и Ирина Круковская. У РКСС были лицензии на щифровальные средства и системы, защиту конфиденциальной информации, а также на использование возбудителей инфекционных заболеваний, ГМО или источников ионизирующего излучения.

В 2016 году компания получила 5,1 млн руб. прибыли, в 2018 — 180 млн прибыли, в 2019 — 189 млн руб. убытка. Совокупный долг компании составил в 2021 году 2,1 млрд руб.

В «СПАРК» также есть сведения о ЗАО «РКСС Новые системы» с генеральным директором Мельником. В отношении этой компании в январе 2022 года возбуждено производство о банкротстве, операции по счетам компании приостановлены.