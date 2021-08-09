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В Роспотребнадзоре сообщили о порядке вакцинации при «букете болячек»

Хронические заболевания, в том числе гипертония, атеросклероз, онкология, не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, если болезнь не находится в стадии обострения, напомнили в ведомстве
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Букет болезней не является препятствием для вакцинации от коронавируса, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная, отвечая на вопросы читателей «Комсомольской правды». Эпидемиолог напомнила, что вакцинация безопасна для людей с хроническими заболеваниями. Однако прививку нужно делать, если болезнь находится не в стадии обострения.

Один из читателей рассказал, что он и его жена (по 75 лет, инвалиды второй группы) перенесли целый ряд заболеваний — от гипертонии и атеросклероза до хронического гайморита и онкологии, и поинтересовался, можно ли делать прививку, имея «приличный букет болячек».

«Вам обязательно нужно пройти вакцинацию, так как вы в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Ваш букет болезней не является помехой для прививок. Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии», — сказала Пшеничная, добавив, что определить, какая вакцина лучше всего подойдет, поможет лечащий врач.

В Минздраве перечислили противопоказания к прививке от COVID-19
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В середине июля министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил, что противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются гиперчувствительность к компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний. В таких случаях вакцинацию нужно проводить через две—четыре недели после выздоровления или ремиссии, пояснил Мурашко.

Позже Минздрав в обновленных временных методических рекомендациях по вакцинации сообщил об отсутствии ограничений для вакцинации онкобольных и беременных женщин препаратом «Спутник V». Люди с онкологией могут делать прививку по меньшей мере за две недели до начала или завершения лечения.

Среди противопоказаний к вакцинации «ЭпиВакКороной» ведомство называло гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые формы аллергии, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, первичный иммунодефицит, беременность и грудное кормление.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Елена Чернышова
вакцинация от COVID-19 Роспотребнадзор
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