В Роспотребнадзоре сообщили о порядке вакцинации при «букете болячек»

Хронические заболевания, в том числе гипертония, атеросклероз, онкология, не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, если болезнь не находится в стадии обострения, напомнили в ведомстве

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Букет болезней не является препятствием для вакцинации от коронавируса, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная, отвечая на вопросы читателей «Комсомольской правды». Эпидемиолог напомнила, что вакцинация безопасна для людей с хроническими заболеваниями. Однако прививку нужно делать, если болезнь находится не в стадии обострения.

Один из читателей рассказал, что он и его жена (по 75 лет, инвалиды второй группы) перенесли целый ряд заболеваний — от гипертонии и атеросклероза до хронического гайморита и онкологии, и поинтересовался, можно ли делать прививку, имея «приличный букет болячек».

«Вам обязательно нужно пройти вакцинацию, так как вы в группе риска по тяжелому течению COVID-19. Ваш букет болезней не является помехой для прививок. Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии», — сказала Пшеничная, добавив, что определить, какая вакцина лучше всего подойдет, поможет лечащий врач.

В середине июля министр здравоохранения Михаил Мурашко

заявил, что противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются гиперчувствительность к компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции, обострение хронических заболеваний. В таких случаях вакцинацию нужно проводить через две—четыре недели после выздоровления или ремиссии, пояснил Мурашко.