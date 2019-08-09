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Общество ,  
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На Люксембург обрушился смерч
СМИ сообщают о шести пострадавших. Пользователи соцсетей публикуют фотографии последствий стихии
Фото: Firetail / YouTube

В пятницу вечером смерч прошел по коммунам Башараж и Петаж на юго-западе страны, сообщает немецкий телеканал RTL. По предварительным данным, пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Запись в facebook пользователя yves.reiff.5

Непогода повалила деревья на автомобильные дороги, оборваны линии электропередач.

Многие дома, магазины и автомобили получили повреждения. Фотографии разрушений в своем Twitter разместили люксембургские спасатели.

Они также открыли горячую линию для пострадавших.

Полиция призвала водителей на юге страны воздержаться от поездок на автомобилях.

По данным синоптиков, порывы ветра достигали 128 км/ч.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Люксембург, смерч, торнадо
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