Общество , 09 авг, 23:45
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На Люксембург обрушился смерч
СМИ сообщают о шести пострадавших. Пользователи соцсетей публикуют фотографии последствий стихии
В пятницу вечером смерч прошел по коммунам Башараж и Петаж на юго-западе страны, сообщает немецкий телеканал RTL. По предварительным данным, пострадали шесть человек, их госпитализировали.
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Непогода повалила деревья на автомобильные дороги, оборваны линии электропередач.
Многие дома, магазины и автомобили получили повреждения. Фотографии разрушений в своем Twitter разместили люксембургские спасатели.