СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю

СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю

Утверждается, что задержан был заместитель начальника одного из отделов

Фото: Даниил Сидоров / РИА Новости

В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю. По данным «ТВК Красноярск», сотрудники ФСБ пришли в управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Издание утверждает, что задержан был заместитель начальника отдела Евгений Мотин, которого подозревают в мошенничестве и получении взятки.

Факт обысков агентству ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах региона. По его словам, речь идет об «обычном плановой чистке в отношении недобросовестных сотрудников».

Официально в краевом МВД и ФСБ обыски не комментируют.

В марте этого года МВД Красноярского края провело обыски в управлении капитального строительства регионального правительства. Речь шла об изъятии документов, связанных со строительством объектов Универсиады.