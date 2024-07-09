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В одной из башен Москва-Сити нашли тело немецкого топ-менеджера

В одной из башен Москва-Сити нашли тело немецкого топ-менеджера Франка Риттнера
Франк Риттнер
Франк Риттнер (Фото: пресс-служба ТОО «Евразийская Группа»)

Немецкий топ-менеджер Франк Риттнер, директор по операционной готовности в ГРК «Черногорская», найден мертвым в одной из башен Москва-сити, сообщил источник РБК, близкий к МВД. По предварительным данным, он скончался в результате сердечного приступа. Ранее о смерти Риттнера сообщили Baza и РЕН-ТВ.

«Тело обнаружено сегодня в его квартире в Москва сити. Видимых телесных повреждений нет», — сообщил РБК еще один источник в правоохранительных органах

До перехода в ГРК «Черногорская» Риттнер был заместителем председателя правления «Евразийской Группы», а также занимал руководящий пост в консалтинговой компании PwC. Baza писала, что утром топ-менеджер не пришел на работу, вызвав беспокойство коллег. Тело нашли после того, как сотрудники МЧС вскрыли его квартиру в башне Neva Towers.

Материал дополняется.

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