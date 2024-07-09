Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур

Штуру было 77 лет, он болел раком, перенес инфаркт и инсульт. Снимался в польских, российских и других зарубежных фильмах, играл в театре в Польше, был ректором местной театральной академии

Ежи Штур (Фото: Artur Widak / Global Look Press)

Польский актер Ежи Штур умер на 78-м году жизни, информацию подтвердил порталу Onet его сын, актер Мацей Штур.

Штур снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в частности российских. В «Глухаре» он играл посла Польши в России, в фильме «Даун Хаус» с Федором Бондарчуком — генерала Иволгина и т.д.

В 2011 году стало известно, что Штур борется с раком гортани, ему удалось победить болезнь. В 2020-м он пережил инсульт, также у него был инфаркт. В прошлом году Штур перенес операцию и был в реанимации в тяжелом состоянии.

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Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове. Получив актерское образование, он пришел на работу в местный театр в 1972 году. В те же годы стал сниматься в кино. В Польше он известен как актер из фильмов «Мастер», «Шанс», «Секс-миссия», «Герой года», «Кингсайз», «Дежавю», «Кинолюбитель» и др.

Последним его фильмом стала итало-французская картина «Великая магия», кроме того, в последние годы он также играл в спектаклях театров Кракова и Варшавы.

Ежи Штур в фильме «Кинолюбитель» (Фото: Film Polski) Ежи Штур в фильме «Сексмиссия» (Фото: ZRF Kadr) Ежи Штур в фильме «Кингсайз» (Фото: ZRF Kadr) Ежи Штур в фильме «Дежа вю» (Фото: Одесская киностудия) Ежи Штур в сериале «Глухарь» (Фото: DixiMedia) Ежи Штур (Фото: Artur Widak / Zuma / Global Look Press)

Кроме того, Штур работал на телевидении, в частности, в 1970-х приобрел популярность, будучи соведущим программы «Встреча с балладой». Также он был режиссером и сценаристом и занимался дубляжом (например, озвучил осла в польском переводе «Шрека»).

В 1990–1996 и 2002–2008 годах был ректором ныне Национальной академии театрального искусства в Кракове.



В 1971 году Штур женился на скрипачке Барбаре Коске. В браке родились Мацей Штур и художница Марианна Штур.