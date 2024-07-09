В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность «шариатского патруля». Видео

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В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность «шариатского патруля», сообщили в региональном управлении МВД.

Задержаны десять человек, включая организатора группы, 40-летнего жителя Тырныауза.

В полиции сообщили, что члены «патруля» совершали противоправные действия против тех, чье поведение и образ жизни не соответствовали их убеждениям. От действий группы пострадали 14 человек, на них оказывали психологическое давление и причиняли телесные повреждения, в том числе били палками, уточнили в ведомстве.