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Самолет с группой парашютистов совершил жесткую посадку в Подмосковье

В подмосковном городе Серпухов жесткую посадку совершил легкий двухмоторный самолет L-410, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подмосковного МЧС.

«Самолет совершил экстренную посадку в поле из-за технической неисправности. Все живы», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пострадавших среди находившихся на борту также нет.

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Фото:МЧС России

Как сообщал агентству источник, на борту находились 19 парашютистов. Собеседник ТАСС в экстренных службах утверждает, что их было 17, а двое оставшихся человек — члены экипажа.

По его словам, самолет сел в окрестностях аэродрома Большое Грызлово к юго-востоку от Серпухова из-за неисправности правого двигателя, который отказал сразу после взлета. Пилоты воздушного судна решили посадить самолет в поле.

«На земле жертв и разрушений нет. Самолет получил незначительные повреждения», — сказал собеседник агентства.

В конце октября 2021 года в Татарстане упал такой же самолет с парашютистами. На борту находились 22 человека — два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек, в том числе экипаж, погибли. Источники ТАСС и «РИА Новости» утверждали, что причиной крушения мог стать перегруз. Президент республики Рустам Минниханов говорил, что после взлета пилоты сообщили об отказе одного из двигателей.

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