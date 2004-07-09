Палестинцы уничтожили 2 израильских полковников

На юге сектора Газа в результате обстрела израильской бронемашины палестинскими экстремистами погибли пятеро израильских военнослужащих, в том числе двое армейских военачальников в ранге полковника.

Как сообщили представители израильского военного командования, в инциденте погибли командующий одного из израильских подразделений, размещенных в секторе Газа, и сотрудник генштаба войск, в зоне ответственности которых находится данная территория, передает Europa Press.

Ответственность за обстрел израильской бронемашины взяла на себя радикальная палестинская группировка "Исламский джихад". Данная акция стала ответом экстремистов на действия израильских властей, в результате которых в населенном пункте Бейт-Ханун был уничтожен один из местных лидеров этой организации Хамид Абу Одех.

Напомним, израильские военные продолжают операцию в городе Бейт Ханун в секторе Газа с целью - остановить ракетные обстрелы экстремистами населенных пунктов в Израиле. Вчера в перестрелках с израильскими военными были убиты семь палестинцев, в том числе - два боевика группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" и активист "Хамас". На юге сектора в лагере беженцев Хан Юнис израильские солдаты снесли, по меньшей мере, 25 домов. В столкновениях ранены четыре палестинца.

Стоит также напомнить, что сегодня Международный суд в Гааге вынесет решение по вопросу о правомочности возведения Израилем так называемой "стены безопасности". Слушания дела о правовых последствиях строительства этого объекта на территории, расположенной за пределами границы 1967г., проходили с 23 по 26 февраля. Правительство Израиля бойкотировало слушания, ограничившись письменными показаниями, направленными в Гаагу за полтора месяца до начала слушаний. Израиль отказался от участия в устных прениях, посчитав, что они носили политический, а не юридический характер. Кроме этого, Израиль утверждал, что рассмотрение вопроса о строительстве "стены безопасности" выходит за рамки полномочий Гаагского международного трибунала. США и Евросоюз также воздержались от участия в слушаниях.