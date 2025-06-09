Экс-гендиректору ГЛОНАСС Милашевскому дали четыре года по делу о растрате

Экс-гендиректору ГЛОНАСС дали четыре года по делу о растрате

Дело против Игоря Милашевского связано с «золотыми парашютами» для сотрудников при увольнении из ГЛОНАСС, пишет «МК». Общую сумму ущерба оценили в 9 млн руб.

Игорь Милашевский (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» Игоря Милашевского к четырем годам колонии общего режима по делу о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Коммерсантъ».

Ему также запрещено на два года занимать должности на госслужбе. Прокурор просил для него семь лет колонии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Как пишет «МК», дело на Милашевского завели следователи ГСУ СК по Москве. Он связано с «золотыми парашютами» для сотрудников при увольнении из ГЛОНАСС. Кроме того, сам экс-гендиректор несколько дней не приходил на работу, но получал зарплату за эти дни. Общую сумму ущерба оценили в 9 млн руб.

Летом 2023 года против Милашевского было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, впоследствии обвинение ужесточили — ему вменили также ч. 4 ст. 160 УК (особо крупная растрата). Бывший топ-менеджер находился под стражей с сентября 2023 года. В конце прошлого года следствие по его делу было завершено, слушания в суде начались в марте.

Милашевский руководил АО «ГЛОНАСС» с июля 2018 по ноябрь 2022 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял министерство транспорта и связи Чечни и был награжден главой республики Рамзаном Кадыровым. В 1994–1998 годах был вице-президентом компании «ВымпелКом».