Экс-гендиректору ГЛОНАСС дали четыре года по делу о растрате
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» Игоря Милашевского к четырем годам колонии общего режима по делу о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Коммерсантъ».
Ему также запрещено на два года занимать должности на госслужбе. Прокурор просил для него семь лет колонии.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Как пишет «МК», дело на Милашевского завели следователи ГСУ СК по Москве. Он связано с «золотыми парашютами» для сотрудников при увольнении из ГЛОНАСС. Кроме того, сам экс-гендиректор несколько дней не приходил на работу, но получал зарплату за эти дни. Общую сумму ущерба оценили в 9 млн руб.
Летом 2023 года против Милашевского было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, впоследствии обвинение ужесточили — ему вменили также ч. 4 ст. 160 УК (особо крупная растрата). Бывший топ-менеджер находился под стражей с сентября 2023 года. В конце прошлого года следствие по его делу было завершено, слушания в суде начались в марте.
Милашевский руководил АО «ГЛОНАСС» с июля 2018 по ноябрь 2022 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял министерство транспорта и связи Чечни и был награжден главой республики Рамзаном Кадыровым. В 1994–1998 годах был вице-президентом компании «ВымпелКом».
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