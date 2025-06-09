Жителей Кабула предупредили о возможном исчезновении воды к 2030 году

The Guardian: Кабул к 2030 году может стать первым городом, где исчезнет вода

В столице Афганистана уже пересохла около половины скважин, воды из источников берут больше объема их пополнения. Это может привести к тому, что Кабул станет первым современным городом, в котором закончится вода

Кабул (Фото: Ali Khara / Reuters)

Столица Афганистана Кабул в ближайшие годы может остаться без воды, пишет The Guardian со ссылкой на отчет некоммерческой организации Mercy Corps, оказывающей гуманитарную помощь в условиях конфликтов.

В отчете говорится, что в водоносных горизонтах города за последнее десятилетие произошло падение уровня воды на 30 м. Почти половина скважин в Кабуле пересохла. Ввиду этого прогнозируется, что уже к 2030 году водоносные слови перестанут давать воду. Таким образом, афганская столица станет первым современным городом, который остался без источников воды. Там проживают примерно 7 млн жителей (за 20 лет население города выросло в семь раз).

Причина ухудшения ситуации — климатические изменения и урбанизация. Сейчас объемы извлекаемой воды выше уровня естественного пополнения на 44 млн куб. м в год. В отчете также отмечено, что вода в Кабуле сильно загрязнена, а жители города тратят до 30% доходов на воду.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы задокументировать эту проблему и привлечь международное внимание к необходимости решения кризиса. Отсутствие воды заставляет людей покидать свои дома, поэтому если международное сообщество не займется водными потребностями Афганистана, это лишь усугубит миграцию и ухудшит положение афганцев», — заявил директор Mercy Corps в Афганистане Дейн Карри.

Международный комитет Красного Креста (МККК) в марте этого года отмечал, что 33 млн афганцев (население страны, согласно оценкам, превышает 40 млн человек) испытывают острую нехватку воды. Причины проблем с водой — засухи, уменьшение количества осадков, в том числе снега, и повышение температуры. МККК старается помочь жителям страны в решении проблем с водой — например, через обновление насосов и установку фильтров для очистки.