В Канаде 91-летнего миллиардера обвинили в сексуальных преступлениях
В Канаде 91-летнего миллиардера (состояние 1,5 млрд, по версии Forbes), основателя компании по производству автозапчастей Magna International Фрэнка Стронаха, обвинили в изнасиловании, двух эпизодах сексуального насилия и других преступлениях подобного рода, сообщается на сайте полиции канадского региона Пил.
«7 июня 2024 года Фрэнк Стронах был арестован и обвинен в пяти уголовных преступлениях: изнасиловании, непристойном нападении на женщину, сексуальном насилии (два) и насильственном лишении свободы», — сказано в сообщении.
«Жертв больше одной, но мы пока не подтвердим это число», — заявил констебль полиции Тайлер Белл, передает Associated Press. По его словам, речь идет об эпизодах, которые относятся к периоду с 1980-го по 2023 год.
После предъявления обвинений Стронаха освободили из-под стражи на определенных условиях, но вскоре он предстанет перед судом Онтарио. Людей также призвали обращаться в полицию, если они стали жертвами или знают информацию, которая поможет расследованию.
Адвокат миллиардера Брайан Гринспен заявил, что его клиент «категорически отрицает обвинения в неподобающем поведении, которые были выдвинуты против него», передает Bloomberg. В Magna сообщили, что Стронах не имеет отношения к компании с тех пор, как отказался от контроля в 2010 году.
Фрэнк Стронах родился в сентябре 1932 года в Австрии. После переезда в Канаду он основал Magna International, на сегодняшний день компания является крупнейшим поставщиком автомобильных запчастей в Северной Америке. По данным делового журнала Canadian Business, он занимает 31-ю строчку в списке богатейших канадцев.
В 2010 году он передал контроль над компанией и занялся политикой в Австрии, основав там политическую партию Team Stronach für Österreich (Команда Стронаха за Австрию). Она была распущена в 2017 году после неудачи на местных выборах.
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