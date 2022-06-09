У «Парка Победы» обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

На западе Москвы оцепили территорию рядом со станцией «Парк Победы» из-за подозрительного предмета. Впоследствии выяснилось, что найденный предмет — это муляж гранаты, рядом с ней лежали газовый баллончик и ракетница

Фото: Никита Попов / РБК

На западе Москвы, недалеко от станции метро «Парк Победы», нашли предмет, похожий на взрывное устройство, на месте работают саперы, сообщили РЕН ТВ и Baza.

По информации РЕН ТВ, подозрительный предмет был прикреплен к автомобилю, припаркованному рядом с площадью Победы. Источник ТАСС сообщил, что предмет нашли в 20 метрах от входа в метро. Как пишет Baza, территорию оцепили.

Позже «Известия» сообщили, что саперы нашли предмет, «похожий на гранату, вероятно, страйкбольную», а также газовый баллончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России неподалеку от «Парка Победы».

О том, что найденный предмет оказался муляжом гранаты, сказал и собеседник ТАСС. «Проверка обнаруженного предмета завершена, им оказался муляж гранаты. Опасности для окружающих он не представляет», — сказал он.

В пресс-службе столичного главного управления МВД сообщили РБК, что им информация не поступала.