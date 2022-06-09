У «Парка Победы» обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
На западе Москвы, недалеко от станции метро «Парк Победы», нашли предмет, похожий на взрывное устройство, на месте работают саперы, сообщили РЕН ТВ и Baza.
По информации РЕН ТВ, подозрительный предмет был прикреплен к автомобилю, припаркованному рядом с площадью Победы. Источник ТАСС сообщил, что предмет нашли в 20 метрах от входа в метро. Как пишет Baza, территорию оцепили.
Позже «Известия» сообщили, что саперы нашли предмет, «похожий на гранату, вероятно, страйкбольную», а также газовый баллончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России неподалеку от «Парка Победы».
О том, что найденный предмет оказался муляжом гранаты, сказал и собеседник ТАСС. «Проверка обнаруженного предмета завершена, им оказался муляж гранаты. Опасности для окружающих он не представляет», — сказал он.
В пресс-службе столичного главного управления МВД сообщили РБК, что им информация не поступала.