Канадские хирурги прооперировали человека с зеленой кровью

Во время обычной операции хирурги города Ванкувера столкнулись с весьма диковинным явлением: у пациента оказался очень странный цвет крови. Вместо привычного красного врачи увидели жидкость темно-зеленого цвета.

У 42-летнего заядлого курильщика, имя которого не называется, были проблемы с кровообращением в ноге, вследствие чего ему назначили операцию. "Когда мы видим, что из артерии выходит кровь, мы понимаем, что находимся в правильном месте. Как и положено, кровь наших пациентов всегда красная, такая, как и должна быть в артерии", - говорит доктор Алана Флексмен (Alana Flexman) из больницы святого Павла.

"Но в этом случае кровь появилась не красная, а темно-зеленая, почти черная, напоминающая по цвету кожицу авокадо. Мы были очень озадачены", - продолжает она. После удивительного случая врачи провели ряд тестов, чтобы выяснить причину необычного цвета крови своего пациента.

Оказалось, что больной употреблял слишком много препарата под названием "Суматриптан" (Sumatriptan), снижающего головную боль. Как утверждают врачи, в результате этого сера, которая содержится в препарате, смешалась с гемоглобином и изменила цвет крови. Однако несмотря на странную химическую реакцию в своем организме, пациент отлично перенес операцию и быстро пошел на поправку.