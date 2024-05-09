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Салют в честь Дня Победы в Москве. Трансляция

В Москве начался салют в честь Дня Победы

Праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы организуют в Москве на 16 площадках, в том числе в Парке Победы, на Воробьевых горах, ВДНХ, в парках «Измайлово» и «Кузьминки», в Лианозово, Митино и Зеленограде. Самый зрелищный фейерверк можно будет увидеть на Лужнецкой набережной, где разместили 21 салютную установку из 72.

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День Победы 9 Мая салют
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