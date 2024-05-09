Общество ,
0
Салют в честь Дня Победы в Москве. Трансляция
В Москве начался салют в честь Дня Победы
Праздничный салют в честь 79-й годовщины Победы организуют в Москве на 16 площадках, в том числе в Парке Победы, на Воробьевых горах, ВДНХ, в парках «Измайлово» и «Кузьминки», в Лианозово, Митино и Зеленограде. Самый зрелищный фейерверк можно будет увидеть на Лужнецкой набережной, где разместили 21 салютную установку из 72.
Раскрой экосистему TECNO
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика