Генетический навоз не выписывают по рецепту...

Болезнь Чагаса, поражающая сердце и пищеварительный тракт, вызывается вирусом, который переносят мухи. Эти насекомые, как известно, имеют определенную склонность проводить свое свободное время на навозных кучах. Поэтому и бороться с болезнью следует на самой начальной стадии, то есть непосредственно с помощью навоза. Американский ученый Чарльз Берд изобрел так называемый генетический навоз, который сможет решить проблему болезни Чагаса. Он состоит из аммиака, чернил, гуаровой смолы и «ароматизатора», придающего продукту неповторимый запах навоза. Вместе с тем, генетический навоз содержит вещество, которое убивает бактерию непосредственно на месте, то есть тогда, когда муха отдыхает на навозной куче.
Так что в скором времени в Африку отправится ценный груз – генетически измененный навоз, который будет размещен в местах, где болезнь особо свирепствует. А пока в Центре Контроля и Профилактики Инфекционных Заболеваний проходят первые испытания нового продукта.
Ananova