Генетический навоз не выписывают по рецепту...

Ученый из Атланты изобрел способ лечения болезни Чагаса, ежегодно уносящей до 50 000 человеческих жизней на Африканском континенте. Однако это не лекарство, а... навоз. Правда, генетически измененный...

Болезнь Чагаса, поражающая сердце и пищеварительный тракт, вызывается вирусом, который переносят мухи. Эти насекомые, как известно, имеют определенную склонность проводить свое свободное время на навозных кучах. Поэтому и бороться с болезнью следует на самой начальной стадии, то есть непосредственно с помощью навоза. Американский ученый Чарльз Берд изобрел так называемый генетический навоз, который сможет решить проблему болезни Чагаса. Он состоит из аммиака, чернил, гуаровой смолы и «ароматизатора», придающего продукту неповторимый запах навоза. Вместе с тем, генетический навоз содержит вещество, которое убивает бактерию непосредственно на месте, то есть тогда, когда муха отдыхает на навозной куче.

Так что в скором времени в Африку отправится ценный груз – генетически измененный навоз, который будет размещен в местах, где болезнь особо свирепствует. А пока в Центре Контроля и Профилактики Инфекционных Заболеваний проходят первые испытания нового продукта.

Ananova