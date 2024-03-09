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В России отмечают юбилей Юрия Гагарина

В России отмечают 90-летний юбилей Юрия Гагарина

9 марта 1934 года в деревне Клушино нынешней Смоленской области родился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.

Первый в мировой истории полет в космос Гагарин совершил 12 апреля 1961 года. После 108 минут полета он приземлился в Саратовской области, неподалеку от города Энгельс. Рядом с этим место создали парк покорителей космоса.

К памятнику первому космонавту в парке в день юбилея Гагарина возложили цветы губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, депутат Госдумы Николай Панков и волонтеры «Движения первых». Бусаргин назвал Гагарина великим человеком, жизнь которого неразрывно связана с Саратовской областью и саратовцами.

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Фотогалерея 

В Смоленске прошел торжественный митинг, в котором принял участие губернатор области Василий Анохин. Он выступил перед присутствующими и возложил цветы к памятнику Гагарину.

В Музее космонавтики в Москве ранее открыли выставку, приуроченную к 90-летию со дня рождения Гагарина. «Пройдут года, десятилетия, может быть, сотни лет, но его имя златыми буквами будет вписано в историю мировой космонавтики», — сказал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. На открытии выставки также присутствовала дочь Гагарина Елена.

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Теги
Юрий Гагарин космос Смоленск Саратовская область
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