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Умер актер Макс фон Сюдов

Шведский актер скончался 8 марта во Франции на 91-м году жизни
Макс Фон Сюдов (Фото: Mark Mainz / Getty Images for AFI)

Шведский актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на его жену Катрин фон Сюдов.

Актер скончался в воскресенье, 8 марта. «С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — сказала жена актера.

Макс фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года. Его дебют в кино состоялся в 1949 году, когда он сыграл в фильме «Только мать» режиссера Альфа Шеберга. Известность фон Сюдову принесли его роли в фильмах режиссера Ингмара Бергмана, с которым он познакомился в 1950-х годах. Первым фильмом шведского режиссера, в котором снялся фон Сюдов, стала «Седьмая печать» (1957 год). Он также играл в фильмах Бергмана «Земляничная поляна», «Лицо», «Девичий источник», «Час волка» и других.

Одной из первых картин, над которой актер работал с американскими режиссерами, стала «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» (1965 год), где он исполнил роль Иисуса.

Макс фон Сюдов дважды становился номинантом премии «Оскар». В 1989 году он претендовал на статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Пелле-завоеватель», а в 2012 году его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Жутко громко и запредельно близко».

Кроме того, фон Сюдов исполнил роль Лора Сан Текка в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год), а также сыграл Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов».

Автор: Маргарита Грошева
Теги: актер
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