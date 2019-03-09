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У воинской части под Петербургом взорвалась самодельная бомба
В деревне Ваганово базируется 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк, на вооружении которого стоят комплексы С-300. Взрывное устройство подбросили к КПП воинской части
Комплексы С-300 (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

У периметра воинской части в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 47News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию о взрыве, также со ссылкой на источник, подтверждает «Фонтанка». По данным изданий, инцидент произошел накануне, 8 марта. Известно о нем стало только сейчас. Взрывное устройство при обходе периметра обнаружил постовой. Оно было изготовлено из корпуса ручного фонаря и начинено гайками. Питание устройства обеспечивалось батарейкой «Крона». Оно лежало в нескольких десятках метров от​ КПП.

Солдат отбросил устройство в сторону. Примерно через 30 секунд раздался взрыв. При инциденте никто не пострадал. Остатки взрывного устройства изучили взрывотехники ФСБ.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

В деревне Ваганово расположена воинская часть 28036, где дислоцирован 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк. На вооружении полка находятся зенитные комплексы С-300П.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Санкт-Петербуг, бомба
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