Вооруженный мужчина захватил заложников в доме для ветеранов в Калифорнии

Неизвестный мужчина с оружием и в бронежилете проник в дом для ветеранов в городе Юнтвиль. Он взял в заложники по меньшей мере трех человек. В учреждении проживает около 1 тыс. человек, оно является одним из самых крупных в США

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Вооруженный мужчина напал на дом для ветеранов в городе Юнтвиль в американском штате Калифорния и взял в заложники трех человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на капитана пожарной охраны округа Напа Чейза Бекмана.

Информацию о трех заложниках подтверждает телеканал KTVU.

По данным издания Napa Valley Register, нападавшему 36 лет, он вооружен автоматическим оружием, на нем также надет бронежилет. Он проходил связанное с эмоциональной травмой лечение в доме для ветеранов. В офисе местного шерифа заявили об обстреле своих полицейских, сообщений о жертвах или о пострадавших не поступало.

В настоящее время на месте происшествия работают около двух десятков сотрудников правоохранительных органов, а также медицинские службы. Вход в дом для ветеранов временно закрыт, находившихся в близлежащих районах людей эвакуировали.

Дом ветеранов в Юнтвиле был открыт в 1984 году и является одним из крупнейших учреждений подобного рода в США. В доме проживают около 1 тыс. пожилых людей, ветеранов Второй мировой войны, войны в Корее, во Вьетнаме, в Ираке и других вооруженных конфликтов.