Президент Израиля "взорвал" Интернет, снявшись в ролике для YouTube

Действующий президент Израиля Шимон Перес стал главным героем нового видеоклипа, взбудоражившего Интернет. Ролик, выложенный в Сеть 5 марта и опубликованный на официальной странице политика в социальной сети Facebook, успели посмотреть почти 100 тыс. человек. Посмотреть видеоролик можно по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=FjQdB0C6ypo&feature=player_embedded#!

Символично, что этот ролик был снять по заказу канцелярии главы правительства, утверждают израильские СМИ. Автором ролика выступил журналист и музыкант Ноем Алушем, который прославился благодаря видеоклипу "Зенга-Зенга", ставшему неофициальным гимном "ливийской революции".

В новом ролике Ш.Перес обращается к пользователям со словами: "Давайте вместе делать мир", "Вы слышите меня?", "Давайте дружить". Видеоряд сопровождается нарезками встреч Ш.Переса с известными политиками, в том числе и последним президентом СССР Михаилом Горбачевы и действующим президентом РФ Дмитрием Медведевым. Кроме того, Ш.Перес позирует рядом с японским роботом, который протягивает политику железную "руку дружбы", а также футболистом Криштиану Роналду, тренером Жозе Моуринью. Видео заканчивается призывом Ш.Переса добавить его в друзья в соцсети.

Как заключили израильские журналисты, цель ролика — придать "гуманный облик" израильской политике, которая подвергается массированной атаке в свете своих заявлений о возможном начале войны с Ираном.