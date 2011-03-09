В.Дудка: О предъявлении мне обвинений не может быть и речи

Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка считает, что в ситуации с коррупционным скандалом вокруг директора регионального департамента имущественных и земельных отношений Виктора Волкова о предъявлении ему обвинения "не может быть и речи".

По словам главы субъекта РФ, "причиной информационной кампании по дискредитации губернатора Тульской области" являются действия местных властей, направленные на борьбу с коррупцией. В интервью газете "Коммерсантъ" В.Дудка заявил, что в ходе противодействия взяточничеству в области "были затронуты интересы фигурантов уголовных дел и тех, кто с ними связан".

Региональный лидер считает, что таким образом определенные силы добиваются его смещения с поста губернатора. В.Дудка добавил, что В.Волков может попытаться уйти от ответственности и "занять второстепенную роль" в деле о получении взятки в размере 40 млн рублей. По его словам, глава земельно-имущественного департамента мог психологически сломаться и "принять некие предложения провокационного характера".

Свою причастность к взятке В.Дудка категорически отверг. Кроме того, губернатор заявил, что готов ответить на вопросы следствия, однако считает его задержание в аэропорту "необоснованным и чрезмерным" применением мер уголовно-процессуального принуждения.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет РФ допросил В.Дудку по делу о получении взятки в размере 40 млн руб. его подчиненным В.Волковым. Согласно публикациям, чтобы доставить главу региона к следователям, 26 февраля 2011г. сотрудникам ФСБ России пришлось снять его с борта самолета, вылетавшего в Дубай. СК РФ неоднократно вызывал В.Дудку на допрос по делу о получении взятки, однако губернатор игнорировал все повестки.