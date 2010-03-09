Сотрудники милиции использовали автомобилистов как "живой щит"

Сотрудники столичной милиции использовали обычные машины, проезжающие по МКАД, в качестве "живого щита" для задержания преступника. Об этом сообщает сегодня радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на очевидцев.

Один из водителей, попавших в "живой щит", выложил на YouTube видеообращение в надежде привлечь внимание СМИ и общественности.

Сергей Сутягин рассказал, что 5 марта этого года он двигался по МКАД на своем автомобиле Mercedes в направлении Ярославского шоссе. Его и несколько других автовладельцев остановили сотрудники милиции с просьбой перегородить дорогу своими машинами.

Мужчина подчинился требованию работников правоохранительных органов, а через несколько минут его Mercedes протаранил другой автомобиль. Позднее милиционеры объяснили С.Сутягину, что его в качестве "живого щита" привлекли к задержанию особо опасного преступника. Между тем поймать злоумышленника сотрудникам МВД не удалось: протаранив "живой щит", преступник скрылся.

С.Сутягин намерен теперь подать заявление в Московскую прокуратуру и в Генпрокуратуру в связи с тем, что его машина пострадала, а жизни водителей подвергались опасности, а компенсировать затраты на ремонт машины ГИБДД не планирует.

Похожая история произошла в марте 2008г. в Белоруссии. Там инспекторы ГАИ, чтобы остановить пьяного преступника, создали "живой щит" из проезжавших мимо автомобилей. Однако машины не помешали злоумышленнику, и он на скорости больше 100 км в час протаранил "живой щит". Пострадали несколько человек, в том числе дети.

Двое сотрудников милиции, выставившие "живой щит" из автомобилей, были осуждены на два года условно. Пострадавшие получили компенсацию в размере 22 млн белорусских рублей.