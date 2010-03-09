Сотрудники милиции использовали автомобилистов как "живой щит"

Один из водителей, попавших в "живой щит", выложил на YouTube видеообращение в надежде привлечь внимание СМИ и общественности.
Сергей Сутягин рассказал, что 5 марта этого года он двигался по МКАД на своем автомобиле Mercedes в направлении Ярославского шоссе. Его и несколько других автовладельцев остановили сотрудники милиции с просьбой перегородить дорогу своими машинами.
Мужчина подчинился требованию работников правоохранительных органов, а через несколько минут его Mercedes протаранил другой автомобиль. Позднее милиционеры объяснили С.Сутягину, что его в качестве "живого щита" привлекли к задержанию особо опасного преступника. Между тем поймать злоумышленника сотрудникам МВД не удалось: протаранив "живой щит", преступник скрылся.
С.Сутягин намерен теперь подать заявление в Московскую прокуратуру и в Генпрокуратуру в связи с тем, что его машина пострадала, а жизни водителей подвергались опасности, а компенсировать затраты на ремонт машины ГИБДД не планирует.
Похожая история произошла в марте 2008г. в Белоруссии. Там инспекторы ГАИ, чтобы остановить пьяного преступника, создали "живой щит" из проезжавших мимо автомобилей. Однако машины не помешали злоумышленнику, и он на скорости больше 100 км в час протаранил "живой щит". Пострадали несколько человек, в том числе дети.
Двое сотрудников милиции, выставившие "живой щит" из автомобилей, были осуждены на два года условно. Пострадавшие получили компенсацию в размере 22 млн белорусских рублей.