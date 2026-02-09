 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

Спортсмены из разных стран показали жизнь в Олимпийской деревне
Сюжет
Олимпиада-2026
Зимние Игры — это не только борьба за медали. Как устроена жизнь спортсменов между заездами и прокатами — в видеоподборке РБК

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев представили комбинезоны нейтральных индивидуальных атлетов, в которых выступят на Олимпиаде. Коростелев и Непряева получили статусы AIN в начале декабря, первыми из российских лыжников.

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов
Video

Американская конькобежка Грета Майерс провела рум-тур по номеру в Олимпийской деревне.

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

Лыжник Мэттью Смит из ЮАР показал, чем кормят спортсменов. Среди блюд — итальянская классика: лазанья, пицца. В других роликах он также продегустировал тирамису.

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

Американские спортсменки также показали свои наряды на церемонию открытия Олимпиады.

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

Норвежская сборная празднует серебро конькобежки Рагне Виклунгд на дистанции 3000 м. Призовое место стало первой олимпийской медалью Норвегии в женском конькобежном спорте с 1980 года.

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

Немецкий саночник Макс Лангенхан показал золотую медаль. Это первое золото Германии на Играх. 26-летний спортсмен показал лучшее время с рекордами трассы в каждой из четырех попыток.

За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

София Шошина
Олимпиада-2026 спортсмены
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Материалы по теме
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Стали известны обладатели первого золота Олимпиады в командной комбинации
Спорт
Олимпиада без России и деньги букмекеров: как новые налоги меняют РПЛ
Радио
