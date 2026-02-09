За кулисами Игр: Олимпиада глазами спортсменов

Спортсмены из разных стран показали жизнь в Олимпийской деревне

Зимние Игры — это не только борьба за медали. Как устроена жизнь спортсменов между заездами и прокатами — в видеоподборке РБК

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев представили комбинезоны нейтральных индивидуальных атлетов, в которых выступят на Олимпиаде. Коростелев и Непряева получили статусы AIN в начале декабря, первыми из российских лыжников.

Video

Американская конькобежка Грета Майерс провела рум-тур по номеру в Олимпийской деревне.

Лыжник Мэттью Смит из ЮАР показал, чем кормят спортсменов. Среди блюд — итальянская классика: лазанья, пицца. В других роликах он также продегустировал тирамису.

Американские спортсменки также показали свои наряды на церемонию открытия Олимпиады.

Норвежская сборная празднует серебро конькобежки Рагне Виклунгд на дистанции 3000 м. Призовое место стало первой олимпийской медалью Норвегии в женском конькобежном спорте с 1980 года.

Немецкий саночник Макс Лангенхан показал золотую медаль. Это первое золото Германии на Играх. 26-летний спортсмен показал лучшее время с рекордами трассы в каждой из четырех попыток.